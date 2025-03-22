Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 80A Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhận kế hoạch tổ chức sự kiện từ quản lý.
Phối hợp cùng quản lý triển khai các chương trình/ hoạt động/sự kiện của công ty.
Chuẩn bị đồ dùng, set up và trang trí sự kiện.
Chạy chương trình theo sự phân công của quản lý.
Phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác giữa Enspire với các trường liên kết.
Hỗ trợ thống kê và thực hiện các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, quý...
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp các chuyên ngành tổ chức sự kiện, báo chí, truyền thông, Marketing ... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm tại các vị trí tương đương.
Giao tiếp tiếng anh tốt là 1 lợi thế
Yêu thích các công việc tổ chức sự kiện.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cam kết và có trách nhiệm trong công việc.
Kĩ năng giao tiếp, xử lý tình huống và ra quyết định tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9.000.000 – 12.000.000 đồng (tùy thuộc vào kinh nghiệm) và phụ cấp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển kĩ năng giao tiếp Tiếng anh.
Được tham gia các hoạt động tập thể: Teambuilding, Sharing vv.
Được hướng dẫn, đào tạo 1-1 về những kiến thức, kĩ năng cần thiết để phục vụ công việc và phát triển sự nghiệp.
Cơ hội phát triển sự nghiệp ở các mảng khác trong lĩnh vực Tổ chức sự kiện & Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

