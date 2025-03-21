Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU GIA HÂN HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Bảo Việt Bank, 27 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Zalo, Google, TIKTOK,...

Có thể tham gia sản xuất nguyên liệu quảng cáo

Phân tích nhu cầu người tiêu dùng, thị trường và xây dựng các chương trình marketing online.

Đo lường và báo cáo hiệu quả quảng cáo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 24 – 28 tuổi, tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế hoặc liên quan.

Có laptop cá nhân

Kỹ năng quản lý ngân sách.

Kiến thức chuyên môn về marketing, tạo các chiến dịch tiếp thị trên nền tảng mạng xã hội.

Làm việc trách nhiệm, hoạt động nhóm hiệu quả;

Kỹ năng sáng tạo và nhiều ý tưởng, đưa ra những bước phát triển lâu dài cho bộ phận Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU GIA HÂN HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 + 1.000.000 Phụ cấp + % Doanh thu + Thưởng (nếu có) => Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng và hơn thế nữa nếu có kết quả tốt.

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe theo quy định của công ty.

Thưởng các dịp lễ tết, review lương 6 tháng 1 lần...

Được đóng bảo hiểm ngay sau khi lên chính thức 1 tháng.

Môi trường trẻ trung năng động

Nếu có kinh nghiệm làm việc rồi có thể trao đổi thêm về mức lương trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU GIA HÂN HOLDINGS

