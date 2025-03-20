Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 231 Giáp Nhất, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển và tối ưu hóa kênh TikTok theo định hướng thương hiệu của Công ty

Lên ý tưởng nội dung, kịch bản video theo xu hướng và chiến lược marketing

Nghiên cứu xu hướng Tiktok áp dụng vào nội dung kênh.

Theo dõi, phân tích hiệu quả video, đề xuất chiến lược tối ưu để tăng trưởng kênh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây kênh TikTok, ưu tiên đã từng phát triển kênh đạt nhiều follow/view

Hiểu rõ thuật toán TikTok, khả năng sáng tạo nội dung bắt trend nhanh

Biết quay, dựng video cơ bản bằng Capcut, Premiere hoặc các công cụ tương tự

Có khả năng viết kịch bản video thu hút

Năng động, sáng tạo, nắm bắt xu hướng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực ứng viên trong quá trình phỏng vấn

Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách công ty, Tháng lương 13, sinh nhật,...

Chế độ lao động, BHXH đầy đủ, Phép năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp và kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm

Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài

Tham gia các hoạt động nội bộ, Teambuilding, GalaDinner.

Được cấp trang thiết bị làm việc

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

