Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 231 Giáp Nhất, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, phát triển và tối ưu hóa kênh TikTok theo định hướng thương hiệu của Công ty
Lên ý tưởng nội dung, kịch bản video theo xu hướng và chiến lược marketing
Nghiên cứu xu hướng Tiktok áp dụng vào nội dung kênh.
Theo dõi, phân tích hiệu quả video, đề xuất chiến lược tối ưu để tăng trưởng kênh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm xây kênh TikTok, ưu tiên đã từng phát triển kênh đạt nhiều follow/view
Hiểu rõ thuật toán TikTok, khả năng sáng tạo nội dung bắt trend nhanh
Biết quay, dựng video cơ bản bằng Capcut, Premiere hoặc các công cụ tương tự
Có khả năng viết kịch bản video thu hút
Năng động, sáng tạo, nắm bắt xu hướng tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực ứng viên trong quá trình phỏng vấn
Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách công ty, Tháng lương 13, sinh nhật,...
Chế độ lao động, BHXH đầy đủ, Phép năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp và kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm
Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài
Tham gia các hoạt động nội bộ, Teambuilding, GalaDinner.
Được cấp trang thiết bị làm việc
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
