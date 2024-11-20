Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô L8, Đường số 6, KCN Hải Sơn ( GĐ 3+4), Đức Hòa, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Phát triển kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử

-Đề xuất các chiến lược kinh doanh

-Quản lý và phát triển các sàn TMĐT

-Lập kế hoạch và báo cáo hàng tháng

-Một số công việc văn phòng khác

-Trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm thiết kế,…

-Tiếng Nhật giao tiếp tốt

-Trình độ: Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng đầy đủ theo qui định

-Tham gia các chế độ BHXH đầy đủ

-Hưởng ngày nghĩ Phép năm hàng tháng.

-Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION

