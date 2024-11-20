Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Lô L8, Đường số 6, KCN Hải Sơn ( GĐ 3+4), Đức Hòa, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
-Phát triển kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử
-Đề xuất các chiến lược kinh doanh
-Quản lý và phát triển các sàn TMĐT
-Lập kế hoạch và báo cáo hàng tháng
-Một số công việc văn phòng khác
-Trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm thiết kế,…
-Tiếng Nhật giao tiếp tốt
-Trình độ: Trung cấp trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương thưởng đầy đủ theo qui định
-Tham gia các chế độ BHXH đầy đủ
-Hưởng ngày nghĩ Phép năm hàng tháng.
-Du lịch hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
