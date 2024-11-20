Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Lô L8, Đường số 6, KCN Hải Sơn ( GĐ 3+4), Đức Hòa, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Phát triển kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử
-Đề xuất các chiến lược kinh doanh
-Quản lý và phát triển các sàn TMĐT
-Lập kế hoạch và báo cáo hàng tháng
-Một số công việc văn phòng khác
-Trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm thiết kế,…
-Tiếng Nhật giao tiếp tốt
-Trình độ: Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng đầy đủ theo qui định
-Tham gia các chế độ BHXH đầy đủ
-Hưởng ngày nghĩ Phép năm hàng tháng.
-Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PRONICS PRECISION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô L8. Đường số 6, KCN Hải Sơn( GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

