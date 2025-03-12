Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 883 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Xây dựng nội dung cho các nền tảng MXH, website
• Quản lý vận hành chạy quảng cáo trên các nền tảng facebook, ưu tiên biết về quảng cáo google
• Báo cáo kết quả theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 22 - 35
• Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh,….hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
• Tự tin, nhạy bén, nắm bắt xu hướng nhanhv

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 9 -12 triệu: Lương + thưởng (thỏa thuận theo năng lực)
• Đầy đủ chế độ BHXH theo luật lao động
• Thưởng Lễ tết, lương tháng 13
• Team building, Noel, YEP, ….
• Các khoản thưởng và phúc lợi khác theo quy định công ty
• Được đào tạo thêm nâng cao kỹ năng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

