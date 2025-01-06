Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - 344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7.

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Quảng cáo Marketing trên các nền tảng khác nhau (Facebook, Google, Tiktok/ Zalo/....)

• Tạo page, xây dựng và chăm sóc, tối ưu hoá nội dung trên fanpage.

• Thiết kế nội dung quảng cáo để truyền đạt thông tin hiệu quả.

• Quản lý ngân sách chiến dịch và tối ưu chi phí hiệu quả.

• Thu thập, phân tích dữ liệu để tối ưu hiệu quả quảng cáo và chất lượng.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm trở lên chạy quảng cáo các kênh: Facebook và Google.

• Có kinh nghiệm livestream facebook, tiktok là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm quản lý fanpage, hội nhóm facebook hoặc các nền tảng MXH khác.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học cơ bản (word, exel, GG drive tools, ...

• Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới.

• Có khả năng đã từng tự set quảng cáo, biết thiết kế chỉnh sửa hình ảnh, video.

• Biết sử dụng các công cụ Photoshop, Ladipage, Canva....

• Trách nhiệm và chủ động trong công việc, tinh thần chiến binh, ý chí cầu tiến.

• Đam mê tìm hiểu kĩ thuật và tối ưu mảng Digital Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội theo qui định của pháp luật.

- Thăng tiến liên tục theo khả năng đóng góp cho Công ty không giới hạn thời gian làm việc.

- Được đào tạo theo chương trình Đào tạo của công ty.

- Được ít nhất 1 chuyến du lịch hàng năm.

- Được phụ cấp cơm trưa, và các bữa ăn nhẹ trong ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

