Tuyển Nhân viên mua hàng Olam Global Agri Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 300 - 350 USD

Olam Global Agri Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Olam Global Agri Việt Nam

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Olam Global Agri Việt Nam

Mức lương
300 - 350 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Cụm công nghiệp Kiến Thành, xã Long Cang, Huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 300 - 350 USD

• Sourcing for packing materials, spare parts / Tìm nguồn cung ứng bao bì, phụ tùng thay thế.
• Negotiate terms and conditions and schedule delivery / Đàm phán các điều khoản và điều kiện và lên lịch giao hàng;
• Work with vendor to develop and propose printing artworks / Làm việc với nhà cung cấp để phát triển và đề xuất mẫu in ấn;
• Coordinate with HO and other OGA unit aboard for packaging queries to finalize order / Phối hợp với HO và các đơn vị OGA khác để giải đáp các thắc mắc về đóng gói nhằm hoàn thiện đơn hàng.
• Manage PO file / Quản lý tệp PO
• Prepare contract / Chuẩn bị hợp đồng.
• Manage stock level and propose monthly PM plan / Quản lý mức tồn kho và đề xuất kế hoạch PM hàng tháng.
• Other tasks assigned by manager / Các nhiệm vụ khác do quản lý giao.

Với Mức Lương 300 - 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- College/University degree in related fields / Trình độ Cao đẳng/Đại học các ngành nghề liên quan.
- About 3 years working experience at same position / Khoảng 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Tại Olam Global Agri Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Olam Global Agri Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Olam Global Agri Việt Nam

Olam Global Agri Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Kiến Thành, Ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

