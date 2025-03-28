Tuyển Nhân viên mua hàng Olam Global Agri Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 300 - 350 USD

• Sourcing for packing materials, spare parts / Tìm nguồn cung ứng bao bì, phụ tùng thay thế.

• Negotiate terms and conditions and schedule delivery / Đàm phán các điều khoản và điều kiện và lên lịch giao hàng;

• Work with vendor to develop and propose printing artworks / Làm việc với nhà cung cấp để phát triển và đề xuất mẫu in ấn;

• Coordinate with HO and other OGA unit aboard for packaging queries to finalize order / Phối hợp với HO và các đơn vị OGA khác để giải đáp các thắc mắc về đóng gói nhằm hoàn thiện đơn hàng.

• Manage PO file / Quản lý tệp PO

• Prepare contract / Chuẩn bị hợp đồng.

• Manage stock level and propose monthly PM plan / Quản lý mức tồn kho và đề xuất kế hoạch PM hàng tháng.

• Other tasks assigned by manager / Các nhiệm vụ khác do quản lý giao.