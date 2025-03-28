Tuyển Nhân viên mua hàng Olam Global Agri Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 300 - 350 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Olam Global Agri Việt Nam
- Long An: Cụm công nghiệp Kiến Thành, xã Long Cang, Huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 300 - 350 USD
• Sourcing for packing materials, spare parts / Tìm nguồn cung ứng bao bì, phụ tùng thay thế.
• Negotiate terms and conditions and schedule delivery / Đàm phán các điều khoản và điều kiện và lên lịch giao hàng;
• Work with vendor to develop and propose printing artworks / Làm việc với nhà cung cấp để phát triển và đề xuất mẫu in ấn;
• Coordinate with HO and other OGA unit aboard for packaging queries to finalize order / Phối hợp với HO và các đơn vị OGA khác để giải đáp các thắc mắc về đóng gói nhằm hoàn thiện đơn hàng.
• Manage PO file / Quản lý tệp PO
• Prepare contract / Chuẩn bị hợp đồng.
• Manage stock level and propose monthly PM plan / Quản lý mức tồn kho và đề xuất kế hoạch PM hàng tháng.
• Other tasks assigned by manager / Các nhiệm vụ khác do quản lý giao.
Với Mức Lương 300 - 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- About 3 years working experience at same position / Khoảng 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Tại Olam Global Agri Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Olam Global Agri Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
