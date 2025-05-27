Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IBS
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô A1, Đường số 2, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch tìm kiếm, đề xuất với cấp trên về thông tin hàng hóa, nhập hàng, tìm kiếm nhà cung cấp trong nước và quốc tế.
Soạn thảo, ký kết hợp đồng và giao dịch.
Đàm phán với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng.
Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ hàng hóa, sản phẩm và kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa.
Giải quyết mâu thuẫn, vấn đề phát sinh liên quan tới hàng hóa, sản phẩm trong quá trình vận chuyển.
Tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ liên quan đến hàng hóa và kiểm tra chứng từ từ nhà cung cấp.
Xác định HS code của mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp.
Liên hệ các hãng tàu để book tàu chuyển hàng về.
Thực hiện những thủ tục liên quan đến hải quan như khai báo, giấy xuất hàng,...
Quản lý, lưu trữ chứng từ liên quan, chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành nghề liên quan: chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Thương mại Quốc tế, Ngân hàng, Quan hệ quốc tế, Hải quan hay ngành liên quan.
Thành thạo: Word, Excel.
Sử dụng tiếng Anh lưu loát.
Năng động, nhiệt huyết, nhiệt tình.
Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán, giao tiếp thuyết trình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
Nghỉ chủ nhật, các ngày lễ, phép năm.
Thưởng tháng thứ 13
Môi trường làm việc văn phòng tiêu chuẩn
Thu nhập 12-15tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A1, Đường số 2, KCN Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

