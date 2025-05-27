Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch tìm kiếm, đề xuất với cấp trên về thông tin hàng hóa, nhập hàng, tìm kiếm nhà cung cấp trong nước và quốc tế.

Soạn thảo, ký kết hợp đồng và giao dịch.

Đàm phán với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng.

Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ hàng hóa, sản phẩm và kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa.

Giải quyết mâu thuẫn, vấn đề phát sinh liên quan tới hàng hóa, sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ liên quan đến hàng hóa và kiểm tra chứng từ từ nhà cung cấp.

Xác định HS code của mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp.

Liên hệ các hãng tàu để book tàu chuyển hàng về.

Thực hiện những thủ tục liên quan đến hải quan như khai báo, giấy xuất hàng,...

Quản lý, lưu trữ chứng từ liên quan, chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.