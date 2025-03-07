Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ RESTART làm việc tại Long An thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến mua hàng Thuốc, vật tư y tế, TTBYT, IT, Hành chính, M&E…

- Nhận các phiếu yêu cầu mua hoặc sửa chữa công cụ, linh kiện, máy móc thiết bị, vật tư y tế, thuốc, bảng dự trù kho hành chánh…

- Tìm nhà cung cấp, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có nguồn ung cứng phù hợp.

- Lập các hồ sơ trình phê duyệt theo quy trình, DOA.

- Lập so sánh giá nhằm lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

- Tiến hành thương thảo kí kết hợp đồng với nhà cung cấp.

- Lập đơn đặt hàng, hợp đồng cho thuốc, vật tư y tế, hàng hoá hành chánh theo dự trù của Khoa/ Phòng/ Bộ phận trình BGĐ/Tập đoàn phê duyệt.

- Hoàn thành các thủ tục bàn giao nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Liên hệ với nhà cung cấp để đặt hàng, theo dõi tiến độ hàng về theo từng đơn đặt hàng

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo, kinh doanh

- Độ tuổi > 30 tuổi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bệnh viện, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe

- Không yêu cầu ngoại ngữ

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ RESTART Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 14 triệu đến 16 triệu đồng/tháng

- Hỗ trợ xe đưa rước, cơm trưa tại bệnh viện

- Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật

- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến

- Tiền thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ RESTART

