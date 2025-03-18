Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: La Terre France Lô B3 – 1, góc đường D4 – N1, khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Hựu Thạnh, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tiếp nhận thông tin yêu cầu nguyên liệu (hoạt chất, tá dược) từ các phòng ban.

Liên hệ nhà cung cấp, kiểm tra hồ sơ pháp lý, so sánh giá.

Đảm bảo nguyên liệu đạt yêu cầu trước khi nhập hàng.

Xử lý các giấy tờ liên quan đến việc mua hàng.

Nhận thông tin sản phẩm cần báo giá.

Phối hợp với bộ phận R&D để lấy công thức và lập báo giá thương mại.

Gửi báo giá đến phòng Chăm sóc khách hàng (CSKH).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Kinh tế, Kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực mua hàng nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu dược phẩm, hóa chất.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Làm việc tại nhà máy: La Terre France Lô B3 – 1, góc đường D4 – N1, khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Có xe đưa đón từ trụ sở văn phòng 18 đường số 10, P11,Q6, HCM đến Long An

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-11 triệu đồng/tháng, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Thưởng lễ, Tết, và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE

