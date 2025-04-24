Tuyển Nhân viên mua hàng FIT COSMETICS làm việc tại Long An thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Lên kế hoạch mua mua nguyên liệu ( hóa chất, hương...), bao bì ( chai, tem nhãn ... ) và POSM theo năm

Tiếp nhận, điều hành hoạt động theo đúng định hướng OGSM của Phòng Cung ứng

Triển khai mua nguyên liệu, bao bì theo kế hoạch sản xuất quý, tháng

Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp với NCC lên kế hoạch nhập hàng

Kết hợp chặt chẽ với Marketing, R&D và QC để mua đúng chủng loại nguyên liệu, bao bì đã được phê duyệt.

Theo dõi và kiểm soát đơn đặt hàng theo đúng timeline.

Thường xuyên nghiên cứu thị trường để có thể mua với mức giá hợp lý nhất, lên kế hoạch mua dự trữ hàng khi có giá tốt.

Xây dựng hệ thống NCC uy tín, chất lượng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm về kế hoạch và thu mua nguyên vật liệu cho Công ty sản xuất (ưu tiên ngành Hóa mỹ phẩm). Có đam mê công việc thu mua, luôn hướng đến khách hàng và tạo ra kết quả tốt nhất.

Chăm chỉ, tỉ mỉ, có thể hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.

Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Có kiến thức về kỹ thuật là điểm cộng.

Làm việc tại KCN Tân Đức - Long An

Quyền Lợi Được Hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

