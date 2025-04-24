Tuyển Nhân viên mua hàng FIT COSMETICS làm việc tại Long An thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại FIT COSMETICS
- Long An:
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Lên kế hoạch mua mua nguyên liệu ( hóa chất, hương...), bao bì ( chai, tem nhãn ... ) và POSM theo năm
Tiếp nhận, điều hành hoạt động theo đúng định hướng OGSM của Phòng Cung ứng
Triển khai mua nguyên liệu, bao bì theo kế hoạch sản xuất quý, tháng
Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp với NCC lên kế hoạch nhập hàng
Kết hợp chặt chẽ với Marketing, R&D và QC để mua đúng chủng loại nguyên liệu, bao bì đã được phê duyệt.
Theo dõi và kiểm soát đơn đặt hàng theo đúng timeline.
Thường xuyên nghiên cứu thị trường để có thể mua với mức giá hợp lý nhất, lên kế hoạch mua dự trữ hàng khi có giá tốt.
Xây dựng hệ thống NCC uy tín, chất lượng.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, tỉ mỉ, có thể hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.
Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Có kiến thức về kỹ thuật là điểm cộng.
Làm việc tại KCN Tân Đức - Long An
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FIT COSMETICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
