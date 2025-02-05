Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)
- Hà Nội: Lô M2
- M3, Khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 500 - 750 USD
- Quản lý mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất, đàm phán chi tiết về giá, phân tích chi phí, thời gian giao hàng và đánh giá rủi ro để đảm bảo cung ứng vật tư đầy đủ, không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.
- Theo dõi, giám sát tiến độ sản xuất và xuất hàng nhằm đảm bảo giao nhận đúng hạn theo hợp đồng.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong nhà máy như nội bộ phòng Mua hàng, phòng Thiết kế và phòng Quản lý sản xuất để đạt được mục tiêu chung.
- Làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến các quốc gia đúng kế hoạch.
- Các công việc khác được thảo luận chi tiết trong quá trình phỏng vấn.
- NỮ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành tương tự.
NỮ
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng (nguyên vật liệu phụ trợ cho sản xuất) trong nước và nước ngoài, nắm vững các nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Kỹ năng đàm phán, thương thuyết, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc được bản vẽ kỹ thuật.
Tại Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
