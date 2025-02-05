Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD

- Quản lý mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất, đàm phán chi tiết về giá, phân tích chi phí, thời gian giao hàng và đánh giá rủi ro để đảm bảo cung ứng vật tư đầy đủ, không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

- Theo dõi, giám sát tiến độ sản xuất và xuất hàng nhằm đảm bảo giao nhận đúng hạn theo hợp đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong nhà máy như nội bộ phòng Mua hàng, phòng Thiết kế và phòng Quản lý sản xuất để đạt được mục tiêu chung.

- Làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến các quốc gia đúng kế hoạch.

- Các công việc khác được thảo luận chi tiết trong quá trình phỏng vấn.