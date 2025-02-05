Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD

Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Mức lương
500 - 750 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô M2

- M3, Khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 500 - 750 USD

- Quản lý mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất, đàm phán chi tiết về giá, phân tích chi phí, thời gian giao hàng và đánh giá rủi ro để đảm bảo cung ứng vật tư đầy đủ, không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.
- Theo dõi, giám sát tiến độ sản xuất và xuất hàng nhằm đảm bảo giao nhận đúng hạn theo hợp đồng.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong nhà máy như nội bộ phòng Mua hàng, phòng Thiết kế và phòng Quản lý sản xuất để đạt được mục tiêu chung.
- Làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến các quốc gia đúng kế hoạch.
- Các công việc khác được thảo luận chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 500 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- NỮ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành tương tự.
NỮ
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng (nguyên vật liệu phụ trợ cho sản xuất) trong nước và nước ngoài, nắm vững các nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Kỹ năng đàm phán, thương thuyết, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc được bản vẽ kỹ thuật.

Tại Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: I7 Khu Công Nghiệp Thăng Long- Đông Anh- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

