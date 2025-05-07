Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
Mua sắm vật tư: Nhận phiếu đề xuất mua hàng từ công trình (đối chiếu khối lượng với BOQ hoặc bản vẽ hoặc theo thực tế), làm việc với nhà cung cấp nhập hàng về (chủ yếu ncc có sẵn).
Lên đơn hàng thuê nhân công: tìm ncc, lên đơn hàng, trình tạm ứng, cập nhật đơn hàng, nhận khối lượng nghiệm thu và hình ảnh làm quyết toán cho thầu phụ.
Hoàn thiện hồ sơ thanh toán như: đề nghị thanh toán/đề xuất mua hàng/báo giá/phiếu giao hàng/co,cq/hợp đồng….
Theo dõi công nợ đối với ncc cho công nợ, theo dõi các vật tư nhập về theo công trình.
Cấp trên phân công việc phù hợp khả năng.
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực: xây dựng/cơ khí/kỹ thuật/thiết bị điện/inox… hoặc có khả năng đọc bản vẽ
Kinh nghiệm: từ 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Tin học văn phòng cơ bản,
Trung thực, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn
Kỹ năng: giao tiếp, ứng xử lịch sự, xử lý tình huống linh hoạt, làm việc độc lập, cẩn thận, quản lý hồ sơ
Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng
Lương chính thức: 9→18tr (tùy kinh nghiệm) + phụ cấp ăn trưa
Nghỉ lễ theo quy định
Thưởng theo dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
