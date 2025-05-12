Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72. Louis XII – LK 46, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tại Trung Quốc cho các mặt hàng quà tặng kèm bỉm trẻ em (gấu bông, đồ chơi, đồ dùng trẻ em, v.v.).

Thực hiện đặt hàng, theo dõi tiến độ và phối hợp với các bộ phận vận chuyển, kho để đảm bảo hàng hóa về đúng hạn và đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp qua các nền tảng như 1688, Taobao, Alibaba, WeChat... bằng tiếng Trung.

Giao tiếp với các đơn vị cung cấp thông tin đơn hàng nội bộ để lên kế hoạch và đặt hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo dõi xu hướng tiêu dùng tại Trung Quốc, cập nhật nhanh các mặt hàng hot, sản phẩm viral để tư vấn và đề xuất ý tưởng nhập hàng phù hợp.

So sánh giá cả, đàm phán điều khoản mua bán, tối ưu chi phí.

Quản lý và lưu trữ chứng từ mua hàng, hợp đồng, invoice, biên bản giao nhận,...

Phối hợp với bộ phận Marketing và Kinh doanh để đảm bảo sản phẩm tặng kèm phù hợp với định vị thương hiệu và chiến dịch bán hàng.

Công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Trung, Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tốt.

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí mua hàng quốc tế hoặc đặt hàng Trung Quốc.

Am hiểu thị trường Trung Quốc, các nền tảng TMĐT Trung và các phương thức thanh toán, vận chuyển.

Kỹ năng đàm phán, phân tích giá cả và xu hướng thị trường tốt.

Ưu tiên ứng viên có khả năng nắm bắt nhanh các sản phẩm hot trend trên thị trường Trung Quốc (Douyin, Xiaohongshu, v.v.).

Tỉ mỉ, trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 15 triệu/ tháng + thưởng hiệu quả công việc

Được đào tạo các kỹ năng để trở thành một quản lý đơn hàng chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ các phúc lợi lễ, tết, ốm đau...

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí.

Có cơ hội làm việc cùng đội ngũ nhân sự ưu tú, thân thiện, hòa đồng, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt

Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

