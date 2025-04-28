Tuyển Nhân viên mua hàng FORSETI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FORSETI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa phù hợp với yêu cầu chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng của công ty.
Thương lượng giá cả, điều khoản thanh toán và điều kiện giao hàng với các nhà cung cấp.
Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc thực hiện hợp đồng đúng tiến độ và chất lượng.
Theo dõi và kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của công ty.
Giám sát quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.
Phân tích thị trường, cập nhật thông tin về giá cả, nguồn cung và xu hướng thị trường nguyên vật liệu, hàng hóa.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.
Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, tồn kho và các chỉ số liên quan.
Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình mua hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm chi phí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế là một lợi thế.
Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Thành thạo tiếng Trung Quốc (có thể nghe, nói, đọc, viết để làm việc với đối tác China).
Khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

Tại FORSETI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Được đóng bảo hiểm theo luật lao động.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Chế độ phúc lợi tốt, được hưởng các ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FORSETI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FORSETI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 153 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

