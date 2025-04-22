Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm, hỏi giá các sản phẩm khi có yêu cầu tính giá thành,

Tìm kiếm các nhà cung cấp

Theo dõi, cập nhật, báo cáo tiến độ hàng hóa, sản phẩm, vật tư về theo đề nghị vật tư cho kế hoạch sản xuất

So sánh báo giá và lên đơn đặt hàng cho các vật tư mua

Quản lý các đơn hàng gia công ngoài: Đặt hàng, xử lý phát sinh, làm thanh toán hàng tháng cho nhà cung cấp

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các chuyên ngành kinh tế, kế toán-Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng 1-2 năm cho các công ty sản xuất

Ưu tiên ứng viên có am hiểu về mặt hàng, vật tư kỹ thuật

Có kỹ năng đàm phán giá, làm việc với nhà cung cấp

Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...)

Hưởng đầy đủ các chế độ Thưởng lễ tết trong năm, các chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau,...

Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h00); Nghỉ Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

