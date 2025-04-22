Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm, hỏi giá các sản phẩm khi có yêu cầu tính giá thành,
Tìm kiếm các nhà cung cấp
Theo dõi, cập nhật, báo cáo tiến độ hàng hóa, sản phẩm, vật tư về theo đề nghị vật tư cho kế hoạch sản xuất
So sánh báo giá và lên đơn đặt hàng cho các vật tư mua
Quản lý các đơn hàng gia công ngoài: Đặt hàng, xử lý phát sinh, làm thanh toán hàng tháng cho nhà cung cấp

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các chuyên ngành kinh tế, kế toán-Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng 1-2 năm cho các công ty sản xuất
Ưu tiên ứng viên có am hiểu về mặt hàng, vật tư kỹ thuật
Có kỹ năng đàm phán giá, làm việc với nhà cung cấp

Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Hưởng đầy đủ các chế độ Thưởng lễ tết trong năm, các chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau,...
Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h00); Nghỉ Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 39B, khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

