Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Space Building - SH01, Rue de Charme, 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận: Khối sáng tạo nội dung, marketing, vận hành...

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp (giá, chất lượng, tiến độ).

Lập đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ giao nhận, nghiệm thu và thanh toán.

Đảm bảo đúng quy trình mua hàng nội bộ, tránh phát sinh ngoài kiểm soát.

Cập nhật danh sách NCC uy tín cho từng loại hàng hóa/dịch vụ (thiết bị quay chụp, studio, nhân sự thuê ngoài, dịch vụ hậu kỳ...).

Đàm phán điều kiện hợp đồng và giá tốt cho công ty.

Quản lý đánh giá hiệu quả NCC định kỳ (chất lượng – giá – thời gian – hỗ trợ).

Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán theo dõi ngân sách mua sắm.

Cảnh báo khi phát sinh vượt định mức.

Đề xuất ngân sách mua sắm phát sinh thường xuyên và không thường xuyên định kỳ theo quý hoặc năm

Lập bộ hồ sơ thanh toán (bao gồm: hợp đồng, báo giá, biên bản nghiệm thu, hóa đơn mua hàng,...) để thực hiện thanh toán cho NCC

Lập báo cáo định kỳ về hoạt động mua hàng và NCC.

Tốt nghiệp Đại học

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần hỗ trợ – phục vụ nội bộ.

Chủ động, trách nhiệm trong công việc, luôn đưa ra các phương án, giải pháp để cải tiến trong công việc

Khả năng đàm phán, tìm kiếm thông tin, làm việc với đối tác nội bộ và bên ngoài

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban

Kỹ năng xử lý công việc trong thời gian ngắn

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phụ trách mua hàng và làm việc với các nhà cung cấp

Chân dung ứng viên phù hợp: là người Kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp truyền thông quảng cáo : Nhân viên mua hàng/ Sale Admin phụ trách mua sắm/ Account phụ trách mua sắm /...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc, nằm trong top công ty truyền thông hàng đầu

Đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT,... theo quy định của nhà nước.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại BEAT: gói bảo hiểm sức khỏe riêng từ cấp Leader trở lên, khám sức khỏe, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, Thứ 6 vui vẻ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: laptop/PC, công cụ tác nghiệp, Văn phòng phẩm...

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

