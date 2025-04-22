Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 155 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tìm kiếm và xác định các nhà cung cấp tiềm năng.

Đánh giá chất lượng sản phẩm và năng lực nhà cung cấp theo các tiêu chí phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Giám sát hoạt động của nhà cung cấp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.

Soạn thảo các đề xuất, yêu cầu báo giá và đàm phán các điều khoản và điều kiện mua hàng với nhà cung cấp.

Đảm bảo các điều kiện mua hàng phù hợp với ngân sách và các yêu cầu của doanh nghiệp.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguyên phụ liệu phục vụ cho quá trình sản xuất và kinh doanh.

Đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp NPL phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua bao bì phù hợp cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Đảm bảo bao bì đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và thẩm mỹ.

Đảm bảo nguồn cung cấp hoa chất lượng cho team hoa.

Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hoa.

Phân tích xu hướng của ngành và nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp để phát triển và thực hiện các chiến lược tìm nguồn cung ứng phù hợp.

Lập các báo cáo và quản lý hồ sơ mua sắm đầy đủ, khoa học.

Tuân thủ các chính sách, thủ tục và tiêu chuẩn về hoạt động mua hàng của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Chuỗi cung ứng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng hoặc quản lý chuỗi cung ứng.

Có kinh nghiệm trong việc mua sắm, cung cấp vật tư, NPL may mặc, xử lý nguyên phụ liệu, vật tư, tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp.

Tại CÔNG TY TNHH SYBSY Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển lên các vị trí cấp cao sau 1-2 năm (tăng lương rõ ràng: định kỳ 6 - 12 tháng/lần).

Quà + lương thưởng Lễ Tết các dịp quan trọng trong năm.

Đóng BHXH + BHYT khi kí hợp đồng chính thức.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo.

Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện.

Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYBSY

