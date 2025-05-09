Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Tan R làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà số 39, Galaxy 4, Phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tiếp nhận danh sách phiếu yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, kiểm tra và liên hệ nhà cung cấp;

Lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng, liên hệ, yêu cầu gửi báo giá và trình giám đốc;

Sau khi được phê duyệt tiến hành đặt hàng, đảm bảo đúng quy cách theo yêu cầu

Theo dõi tiến độ giao hàng, kết hợp cùng bộ phận liên quan đảm bảo nhận hàng đúng chất lượng;

Liên hệ với nhà cung cấp khi có vấn đề phát sinh;

Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận...);

Theo dõi công nợ nhà cung cấp, phối hợp với kế toán để thực hiện thanh toán đúng hạn;

Lưu chuyển và cung cấp chứng từ cho các bộ phận liên quan;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Hiểu biết về xuất nhập khẩu;

Linh hoạt, kỹ năng giao tiếp đàm phán và thỏa thuận tốt;

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Tan R Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu;

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định và chế độ hiện hành của công ty;

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, tự do sáng tạo;

- 12 ngày phép/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tan R

