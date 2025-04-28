Tuyển Nhân viên mua hàng Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Mô tả công việc

- Tìm kiếm, nghiên cứu và phân tích các sản phẩm tiềm năng phù hợp yêu cầu của Lãnh đạo Chi nhánh, Chủ đầu tư;

- Đánh giá nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng để đề xuất sản phẩm mới;

- Làm việc chặt chẽ với Lãnh đạo Chi nhánh để phát triển chiến lược sản phẩm;

- Tìm kiếm nhà cung cấp, đánh giá và phối hợp để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của Khách hàng;

- Thực hiện các nghiệp vụ mua hàng trong và ngoài nước;

- So sánh, phân tích chi phí, chất lượng và đàm phán với nhà cung cấp đảm bảo được phương án giá mua, thanh toán với nhà cung cấp trong và ngoài nước tốt nhất, và đảm bảo hàng hóa đúng tiến độ yêu cầu;

- Làm báo giá cho khách hàng; liên hệ, trao đổi với khách hàng về thông tin đơn đặt hàng;

- Lên tiến độ mua hàng theo yêu cầu của dự án, hợp đồng;

- Làm các đơn đặt hàng, hợp đồng với các nhà cung cấp;

- Chuẩn bị hồ sơ thanh toán TT hoặc L/C (nếu có yêu cầu).

- Làm việc với Forwarder đàm phán giá, đặt booking đối với hàng air cargo, hàng sea, hàng chuyển phát nhanh;

- Làm việc với bảo hiểm cho các lô hàng theo yêu cầu của công ty;

- Kiểm tra mã HS hàng hóa và chuẩn bị chứng từ, hồ sơ phục vụ nhập hàng và kiểm tra chất lượng,Quy chuẩn hợp quy: Hồ sơ miễn thuế (nếu có), Contract, PI, PO, Invoice, packing list, Bill, CO,CQ…;