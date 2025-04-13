Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 - BT2, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thương thảo ký hợp đồng đầu vào với các NCC để mua hàng cho các dự án của công ty thực hiện;

Làm hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán với NCC theo quy định hợp đồng;

Theo dõi, cập nhật tiến độ hàng hoá báo cáo định kì/ đột xuất theo yêu cầu của quản lý;

Check, chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ hàng hóa theo yêu cầu của dự án.

Phối hợp NCC phát hành các công văn, thư hãng, xin cấp chứng từ liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;

Phối hợp các bộ phận làm thủ tục để nhận hàng, kiểm tra hàng hóa, chứng từ theo quy định;

Theo dõi kiểm soát quá trình giao hàng/ lưu kho hàng hóa. Tập hợp, lưu trữ hình ảnh, biên bản, cung cấp cho các phòng ban khi có yêu cầu;

Nhập kho/ xuất kho hàng tồn theo yêu cầu;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, luật hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: 6 tháng – 1 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, PCCC

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và có khả năng phối hợp với nhiều bên liên quan.

Tỉ mỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh.

Hưởng các chế độ, phụ cấp theo chính sách Công ty: Sinh nhật, Hiếu, Hỉ, Ốm đau ...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: du lịch, team building, du xuân, ....

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 17h30; Sáng Thứ 7: 8h00 - 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU

