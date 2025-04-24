Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhập hàng hóa trong nước và nước ngoài theo danh sách hàng được phân công.

Tìm kiếm nguồn hàng (khi cần), nhà cung cấp. Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán.

Thực hiện, kiểm tra và quản lý đơn mua hàng

Kiểm tra và theo dõi chất lượng hàng hóa

Theo dõi lịch hàng về, kiểm tra các chứng từ phát hành từ nhà cung cấp.

Theo dõi công nợ mua hàng.

Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình nhập hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Phối hợp cùng các phòng ban: Phòng kinh doanh, bộ phận kho, ... trong các vấn đề liên quan đến kế hoạch hàng hóa, hàng tồn kho

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 22 - 35 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu...

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Khả năng tự học, chịu khó trau dồi kỹ năng và kiến thức sản phẩm

Ưu tiên có kinh nghiệm làm vị trí thu mua trong các ngành PCCC hoặc ngành xây dựng, cơ điện

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ du lịch, nghỉ mát 2 - 3 đợt/ năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

Được đào tạo về chuyên môn liên quan đến công việc

Thưởng hiệu suất theo quý và cuối năm, lương tháng 13, thưởng Tết, quà Tết, thưởng các dịp lễ khác

Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin