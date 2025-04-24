Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
- Hà Nội: CTT7
- 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhập hàng hóa trong nước và nước ngoài theo danh sách hàng được phân công.
Tìm kiếm nguồn hàng (khi cần), nhà cung cấp. Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán.
Thực hiện, kiểm tra và quản lý đơn mua hàng
Kiểm tra và theo dõi chất lượng hàng hóa
Theo dõi lịch hàng về, kiểm tra các chứng từ phát hành từ nhà cung cấp.
Theo dõi công nợ mua hàng.
Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình nhập hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Phối hợp cùng các phòng ban: Phòng kinh doanh, bộ phận kho, ... trong các vấn đề liên quan đến kế hoạch hàng hóa, hàng tồn kho
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu...
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Khả năng tự học, chịu khó trau dồi kỹ năng và kiến thức sản phẩm
Ưu tiên có kinh nghiệm làm vị trí thu mua trong các ngành PCCC hoặc ngành xây dựng, cơ điện
Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ du lịch, nghỉ mát 2 - 3 đợt/ năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Được đào tạo về chuyên môn liên quan đến công việc
Thưởng hiệu suất theo quý và cuối năm, lương tháng 13, thưởng Tết, quà Tết, thưởng các dịp lễ khác
Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI