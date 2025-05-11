Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 107, K6b, ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Phụ trách mua hàng theo đề xuất từ các bộ phận có yêu cầu, theo dõi sát tình trạng hàng hóa trong quá trình tiếp nhận, theo dõi tỉ lệ hao hụt hỏng hủy và quản lý chất lượng nhà cung cấp. Đối soát cùng kế toán.
• Quản lý kho và kiểm kê kho định kì cùng các bộ phận liên quan
• Quản lý, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm
• Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, hành chính, hậu cần
• Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu
• Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng, thu mua, mua sắm
Cẩn thận, chịu khó, có khả năng đàm phán và thích ứng
Có kỹ năng lập báo cáo, làm kế hoạch
Ưu tiên ứng viên đã làm ở môi trường thực phẩm, sản xuất, nhà hàng

Tại CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có bonus thưởng theo tháng/quý. Phụ cấp thâm niên
Nghỉ Lễ Tết theo lịch nhà nước, tháng lương 13…
Ưu đãi khi mua các chương trình nước ép hỗ trợ sức khỏe cho bản thân, người thân, gia đình
Được khám sức khỏe miễn phí, tham gia câu lạc bộ đọc sách, ăn chay. Được học về kiến thức về nước ép. Công ty nói không với nợ lương, chậm lương.
Tham gia các hoạt động Team building/Yoga/Marathon/Training nội bộ và các sự kiện thú vị True Juice tham dự/tổ chức.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, đoàn kết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 107 K6B ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

