Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 107, K6b, ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

• Phụ trách mua hàng theo đề xuất từ các bộ phận có yêu cầu, theo dõi sát tình trạng hàng hóa trong quá trình tiếp nhận, theo dõi tỉ lệ hao hụt hỏng hủy và quản lý chất lượng nhà cung cấp. Đối soát cùng kế toán.

• Quản lý kho và kiểm kê kho định kì cùng các bộ phận liên quan

• Quản lý, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm

• Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, hành chính, hậu cần

• Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu

• Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng, thu mua, mua sắm

Cẩn thận, chịu khó, có khả năng đàm phán và thích ứng

Có kỹ năng lập báo cáo, làm kế hoạch

Ưu tiên ứng viên đã làm ở môi trường thực phẩm, sản xuất, nhà hàng

Tại CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có bonus thưởng theo tháng/quý. Phụ cấp thâm niên

Nghỉ Lễ Tết theo lịch nhà nước, tháng lương 13…

Ưu đãi khi mua các chương trình nước ép hỗ trợ sức khỏe cho bản thân, người thân, gia đình

Được khám sức khỏe miễn phí, tham gia câu lạc bộ đọc sách, ăn chay. Được học về kiến thức về nước ép. Công ty nói không với nợ lương, chậm lương.

Tham gia các hoạt động Team building/Yoga/Marathon/Training nội bộ và các sự kiện thú vị True Juice tham dự/tổ chức.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, đoàn kết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM

