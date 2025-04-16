Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn
- Hà Nội: Cụm CN Anh Linh, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 600 - 900 USD
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ.
- Tìm kiếm lựa chọn và xây dựng mạng lưới các nhà cung cấp từ Trung Quốc để thu mua hàng hóa theo nhu cầu về Việt Nam
- Liên hệ Nhà cung cấp để có báo giá, đàm phán các điều khoản hợp đồng, giá cả, mẫu, điều kiện thanh toán, chính sách công nợ….
- Kiểm soát quá trình hoạt động mua hàng từ khâu đặt hàng đến khi hàng về kho và hoàn tất kiểm tra chất lượng, số lượng, tình trạng
- Hỗ trợ Marketing về mặt hình ảnh,web, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, catalog và ấn phẩm trên các phương tiện quảng cáo
Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kinh nghiệm
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, biết TIẾNG TRUNG hoặc TIẾNG ANH
2. Kỹ năng.
- Kỹ năng đàm phán.
Tại Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
