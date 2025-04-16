Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ.

- Tìm kiếm lựa chọn và xây dựng mạng lưới các nhà cung cấp từ Trung Quốc để thu mua hàng hóa theo nhu cầu về Việt Nam

- Liên hệ Nhà cung cấp để có báo giá, đàm phán các điều khoản hợp đồng, giá cả, mẫu, điều kiện thanh toán, chính sách công nợ….

- Kiểm soát quá trình hoạt động mua hàng từ khâu đặt hàng đến khi hàng về kho và hoàn tất kiểm tra chất lượng, số lượng, tình trạng

- Hỗ trợ Marketing về mặt hình ảnh,web, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, catalog và ấn phẩm trên các phương tiện quảng cáo