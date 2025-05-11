Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Đông Anh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1.THỰC HIỆN QUY TRÌNH MUA HÀNG HÓA

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan: xác định rõ các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian cần hàng...để lên kế hoạch hỏi giá NCC nước ngoài.

Soạn thảo hợp đồng mua bán nguyên liệu theo dõi tiến độ mua hàng, giao hàng, các thủ tục nhập hàng, chứng từ theo quy định, dịch vụ sau bán hàng...

Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng nguyên liệu mua vào.

Khảo sát nghiên cứu biến động giá, cập nhật thường xuyên giá thị trường, phân tích so sánh giá, trình duyệt lựa chọn nhà cung cấp.

Đàm phán giá cả, hợp đồng mua bán, thảo luận thời gian giao hàng, thông tin thanh toán. Theo dõi quá trình đặt hàng, thời gian sản xuất, thanh toán, giao nhận

Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan để tiếp nhận hàng

Tham mưu cho ban giám đốc, trưởng phòng mua hàng về chất lượng nguyên liệu và ưu điểm các nguyên liệu có kế hoạch nhập

Giải quyết các công việc phát sinh 1 cách kịp thời ( nếu có ) Là đầu mối liên hệ kịp thời giữa NCC và các phòng ban.

2.TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN NCC

Lập bảng danh sách NCC tiềm năng, các thông tin NCC theo yêu cầu

Tìm hiểu thông tin và đánh giá năng lực NCC Lựa chọn, so sánh giá, thực hiện các phân tích để lựa chọn sản phẩm, NCC phù hợp Gửi thông tin cho NCC, đề nghị NCC chào giá sản phẩm kèm báo giá cạnh tranh

3. CÁC HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO

Thực hiện các báo cáo cần thiết được hướng dẫn, chỉ đạo từ cấp trên. Bao gồm kế hoạch tuần , báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất

Lưu trữ các thông tin về NCC, đơn hàng ....theo quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty bao gồm nhưng không giới hạn

Lập dự trì chi phí mua hàng, đề xuất các phương án giảm các chi phí từ NCC để tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty, nâng cao hiệu quả công việc

Tham gia các buổi hội thảo để tìm kiếm thông tin nhà cung cấp, sản phẩm tốt Tiếp xúc với các nhà cung cấp để trao đổi thông tin về sản phẩm Đàm phán các hợp đồng nguyên tắc và các điều khoản thanh toán có lợi cho công ty.

Lên kế hoạch thăm nhà máy, phòng trưng bày... của NCC để đánh giá sản phẩm trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung Cấp các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm tương đương từ 2 năm trở lên vị trí mua hàng, thu mua…

Tiếng Trung thành thạo

Ứng viên có hiểu biết về mua nguyên liệu, thuốc, dược phẩm, TPCN.... là lợi thế

Vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint tốt)

Kĩ năng lập kế hoạch

Sắp xếp, xử lý công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15tr++

KPI thưởng sau 02 tháng thử việc

Đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định.

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.

Tham gia các họat động tập thể hàng năm do công ty tổ chức: Team Building, Du lịch,...

Phụ cấp gửi xe, điện thoại.

Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu.

Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin