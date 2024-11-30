Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 600 - 1 USD

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 600 - 1 USD

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Mức lương
600 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 600 - 1 USD

• Đặt hàng nguyên vật liệu và theo dõi việc giao hàng để đảm bảo kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất.
• Điều chỉnh ngày giao đơn hàng hoặc hủy đơn hàng dựa trên dự báo doanh số mới nhất để đảm bảo quyền và lợi ích của công ty.
• Hỗ trợ xử lý chất lượng bất thường của nguyên liệu đầu vào để đảm bảo tiến độ sản xuất không bị ảnh hưởng.
• Quản lý, kiểm soát hợp lý tồn kho các kho sản phẩm tốt để giảm thiểu ảnh hưởng đến dòng vốn của công ty.
• Trả lại sản phẩm bị lỗi kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích của công ty

Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan
• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt (ưu tiên tiếng Trung)
• Có kinh nghiệp tại vị trí tương đương
• Trách nhiệm, nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc nhận 100% lương
- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
- Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty
- Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
- Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC
- Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia
- Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự
- 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...
- Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất CN01, Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

