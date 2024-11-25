Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39/2/4a Đường số 3, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

I. Mua hàng hóa – dịch vụ trong nước.

Tìm kiếm nhà cung cấp, nhận báo giá

Thương lượng giá cả.

Ký hợp đồng/lập đơn hàng, xác nhận báo giá

Theo dõi và đôn đốc tiến độ giao hàng.

Kiểm tra hàng và tiến hành theo quy trình nhập kho.

II. Công tác quản lý kho

Kiểm tra hàng hóa trước khi nhập/xuất kho và các chứng từ liên quan.

Lưu trữ hàng hóa trong kho đúng với quy định

Kiểm kê kho định kỳ, sắp xếp hàng hóa gọn gàng.

Báo cáo tình trạng hàng hóa trong kho nếu như có tình trạng bất thường

Tuân thủ quy trình Phòng cháy chữa cháy trong kho.

Ngoài vai trò, trách nhiệm, quyền hạn nêu trên, Ban Giám đốc có thể giao thêm các vai trò, trách nhiệm, quyền hạn khác tùy điều kiện và thời gian nhất định.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08:00-17:00). Thứ 7 một tuần làm một tuần nghỉ

Cơ hội huấn luyện:

Đồng nghiệp: Đội ngũ nhân sự trẻ (thế hệ 8x,9x) dám "Mơ lớn, nghĩ lớn" làm việc năng động, nhiệt tình, thân thiện.

Ngày nghỉ: Chế độ nghỉ phép cho nhân viên 12 ngày phép/năm.

Phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO

