Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI

Thu mua/Mua hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Quận 9

- Bình Dương

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra mail và phản hồi mail, Gọi và trả lời điện thoại từ NCC
- Nhận đầy đủ thông tin đề nghị mua hàng.
- Lập PO và chuyển Trưởng/Phó Chuỗi Cung Ứng approved PO
- Gởi PO cho NCC và c/c người phân công ở nhóm 2 và bộ phận liên quan
- Theo dõi tiến độ giao hàng NCC và thông báo thủ kho nhận hàng
- Ra ngoài nhận hàng, lấy hàng (những mặt hàng sơn, mặt hàng xây dựng cơ bản, gia công motor...)
- Tạm ứng/thanh toán tạm ứng/thanh toán quyết toán
- Chuyển hồ sơ thanh toán cho kế toán
- Thực hiện các công việc phát sinh khác,
- Phản hồi thông tin và giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện
- Tạo part, set up các nghiệp vụ thuộc mua hàng phát sinh (key user)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp Trung cấp

Tại CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận
- Hỗ trợ: cơm trưa, máy tính làm việc, văn phòng phẩm, xe đưa đi công tác, đồng phục
- Đóng BH trên mức full lương, BHTN 24/24
- Lương tháng 13, thưởng ngân sách.
- Nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định. Thưởng lễ, thưởng Tết
- Xem xét tăng lương 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 55 ÍCH THẠNH, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH, QUẬN 9

