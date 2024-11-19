Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra mail và phản hồi mail, Gọi và trả lời điện thoại từ NCC

- Nhận đầy đủ thông tin đề nghị mua hàng.

- Lập PO và chuyển Trưởng/Phó Chuỗi Cung Ứng approved PO

- Gởi PO cho NCC và c/c người phân công ở nhóm 2 và bộ phận liên quan

- Theo dõi tiến độ giao hàng NCC và thông báo thủ kho nhận hàng

- Ra ngoài nhận hàng, lấy hàng (những mặt hàng sơn, mặt hàng xây dựng cơ bản, gia công motor...)

- Tạm ứng/thanh toán tạm ứng/thanh toán quyết toán

- Chuyển hồ sơ thanh toán cho kế toán

- Thực hiện các công việc phát sinh khác,

- Phản hồi thông tin và giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện

- Tạo part, set up các nghiệp vụ thuộc mua hàng phát sinh (key user)