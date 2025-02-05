Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

1. Lập kế hoạch Marketing:

• Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho các dự án và sản phẩm của công ty trong từng giai đoạn.

• Nghiên cứu thị trường và phối hợp với các đối tác, phòng ban nội bộ để lập kế hoạch và triển khai các chương trình, chiến dịch quảng bá sản phẩm.

• Lập và trình bày kế hoạch marketing chi tiết, bao gồm nội dung, thời gian, ngân sách và nguồn lực cần thiết.

• Quản lý và giám sát quá trình thực hiện các kế hoạch, báo cáo đánh giá kết quả để điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn tiếp theo.

2. Quản lý Thiết kế & Quản lý các ấn phẩm truyền thông:

• Quản lý việc thiết kế các sản phẩm truyền thông (website, video, hình ảnh, poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời, v.v.) nhằm quảng bá thương hiệu và các hoạt động của công ty.

• Chịu trách nhiệm về thiết kế logo, catalogue, nhận diện thương hiệu và các ấn phẩm đồ họa.

• Quản lý quá trình làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế. Phối hợp thực hiện chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh cho các sự kiện nội bộ và bên ngoài.

3. Triển khai và quản lý các hoạt động truyền thông:

• Lựa chọn và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông.

• Triển khai các chiến dịch quảng bá trên các kênh truyền hình, báo chí và nền tảng kỹ thuật số.

• Xử lý khủng hoảng truyền thông khi có sự cố.

• Đánh giá và đề xuất các chiến lược truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu.

4. Quản lý nội dung:

• Xây dựng và quản lý nội dung trên website công ty, dự án và các trang mạng xã hội.

• Phối hợp với các đối tác để sản xuất nội dung sáng tạo, hấp dẫn cho các chiến dịch truyền thông.

• Cập nhật hình ảnh và nội dung liên quan đến tiến độ các dự án, đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của thương hiệu.

5. Quản lý ngân sách và chi phí:

• Quản lý nguồn ngân sách dành cho hoạt động marketing và truyền thông, đảm bảo sử dụng hiệu quả và hợp lý.

• Theo dõi tiến độ và kết quả chi tiêu, báo cáo Ban Lãnh đạo về việc sử dụng ngân sách.

6. Các công tác quản lý và báo cáo khác do BLĐ giao