Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Cần tuyển 02 vị trí nhân viên kinh doanh thị trường phụ trách sản phẩm keo chà ron, keo dán gạch Weber tại tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng + 1/2 DakNong
Xác định, phát triển và theo dõi các nhà phân phối, đại lý của công ty, bao gồm những khách hàng hiện tại và tiềm năng tại thị trường phụ trách
Lập kế hoạch bán hàng và khảo sát nhu cầu, thị hiếu của khách hàng từ đó mở rộng mạng lưới khách hàng.
Đàm phán và thiết lập quan hệ khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số.
Đảm bảo đáp ứng kịp thời những yêu cầu, phản hồi và ý kiến khách hàng.
Quản lý tài khoản khách hàng và doanh thu.
Chăm sóc khách hàng: Cung cấp giá bán đúng chính sách, các thông tin về sản phẩm....nhằm mục đích đạt chỉ tiêu doanh số đề ra.
Nắm bắt thông tin về thị trường, cập nhật thông tin, xu hướng khách hàng về sản phẩm....của Công ty và đối thủ cạnh tranh, cập nhật báo cáo hàng tháng, hàng quý.
Làm báo cáo tuần về thị trường và tình hình kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học
Có kinh nghiệm bán hàng thị trường ngành VLXD hoặc FMCG và các ngành liên quan

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Vĩnh Bảo xã Vĩnh Khúc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên

