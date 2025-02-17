Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Cần tuyển 02 vị trí nhân viên kinh doanh thị trường phụ trách sản phẩm keo chà ron, keo dán gạch Weber tại tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng + 1/2 DakNong

Xác định, phát triển và theo dõi các nhà phân phối, đại lý của công ty, bao gồm những khách hàng hiện tại và tiềm năng tại thị trường phụ trách

Lập kế hoạch bán hàng và khảo sát nhu cầu, thị hiếu của khách hàng từ đó mở rộng mạng lưới khách hàng.

Đàm phán và thiết lập quan hệ khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số.

Đảm bảo đáp ứng kịp thời những yêu cầu, phản hồi và ý kiến khách hàng.

Quản lý tài khoản khách hàng và doanh thu.

Chăm sóc khách hàng: Cung cấp giá bán đúng chính sách, các thông tin về sản phẩm....nhằm mục đích đạt chỉ tiêu doanh số đề ra.

Nắm bắt thông tin về thị trường, cập nhật thông tin, xu hướng khách hàng về sản phẩm....của Công ty và đối thủ cạnh tranh, cập nhật báo cáo hàng tháng, hàng quý.

Làm báo cáo tuần về thị trường và tình hình kinh doanh