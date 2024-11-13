Tuyển Product Management CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Mitalab, 385 Cộng Hòa, P13, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc với vai trò là BA để phân tích những nhu cầu cần cho các giải pháp trên nền tảng sản phẩm Web/Windows và Mobile phục vụ đa dạng theo nhu cầu khách hàng

- Làm việc với khách hàng để thu thập, phân tích và làm rõ các nhu cầu chức năng sản phẩm cũng như các vấn đề từ khách hàng. Tư vấn, giới thiệu các giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu KH

- Chuyển thể yêu cầu khách hàng thành giải pháp mà đội ngũ có thể thích ứng và chấp nhận được cũng như phù hợp với yêu cầu thời gian ra sản phẩm

- Làm việc với đội ngũ phát triển để phân tích, đề xuất các giải pháp dựa trên thông tin thống nhất với KH, đi đến thỏa thuận hoặc ký hợp đồng,

- Làm và quản lý các tài liệu để có thể trình chiếu cũng như hướng dẫn cho đội ngũ và khách hàng

- Đóng vai trò là góc nhìn người sử dụng để xây dựng và hoàn thiện sản phẩm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nữ

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học thuộc Khối Kinh tế, Công nghệ thông tin...

- Có kinh nghiệm sử dụng, vận hành các phần mềm, giải pháp liên quan tới vị trí nghành y tế, xét nghiệm và khám bệnh là 1 lợi thế

- Có từ 06 tháng tới 1 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ sản phẩm, phân tích số liệu

- Kiến thức cơ bản về Công nghệ trong phân tích nghiệp vụ

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và định hướng khách hàng

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

- Kỹ năng thuyết trình & huấn luyện

- Cẩn thận, tỉ mỉ, đam mê với công việc, đặc biệt quan tâm đến ngành y tế, Thiết bị xét nghiệm

- Làm việc độc lập, theo nhóm và có khả năng chịu áp lực cao với tiến

độ công việc

- Sẵn sàng làm thêm giờ khi phát sinh yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập upto 600$

- Gói lương thưởng cạnh tranh dựa trên năng lực và hiệu quả công việc

- Thưởng BSC, thưởng doanh số quý/năm, thưởng tháng lương 13

- Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.

- Các phúc lợi khác:

+ Ăn trưa tại văn phòng công ty

+ Hỗ trợ điện thoại, thẻ taxi đi lại phục vụ công việc

+ Thưởng các ngày lễ, quà trung thu, tết thiếu nhi, các chương trình nghỉ mát, sinh nhật công ty, team teambuilding thú vị gắn kết các thành viên

+ Các chính sách thưởng hấp dẫn khác: Best seller, best employee,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

