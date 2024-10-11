Tuyển Luật/Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Semec làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Semec
- Nghệ An: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty.
Soạn thảo và kiểm tra công văn, hợp đồng, tài liệu liên quan phục vụ hoạt động của Công ty.
Có kinh nghiệm soạn thảo các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.
Hỗ trợ các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.
Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu độ tuổi từ 29 trở lên
Giới tính: Nam
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Chuyên môn: Luật, pháp lý
Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Semec Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Môi trường làm việc hiện đại , chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được đóng BHXH, lương thưởng tháng 13, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Semec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
