Tuyển Luật/Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Semec làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty. Soạn thảo và kiểm tra công văn, hợp đồng, tài liệu liên quan phục vụ hoạt động của Công ty. Có kinh nghiệm soạn thảo các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Hỗ trợ các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý. Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty

Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty.

Soạn thảo và kiểm tra công văn, hợp đồng, tài liệu liên quan phục vụ hoạt động của Công ty.

Có kinh nghiệm soạn thảo các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

Hỗ trợ các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.

Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu độ tuổi từ 29 trở lên Giới tính: Nam Trình độ: Cao đẳng trở lên Chuyên môn: Luật, pháp lý Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Yêu cầu độ tuổi từ 29 trở lên

Giới tính: Nam

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Chuyên môn: Luật, pháp lý

Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Semec Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND Môi trường làm việc hiện đại , chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc Được đóng BHXH, lương thưởng tháng 13, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND

Môi trường làm việc hiện đại , chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được đóng BHXH, lương thưởng tháng 13, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Semec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin