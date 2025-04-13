Tuyển Kế toán thuế Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 58

- 60 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thu thập, xử lý, ghi chép và lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế hiện hành.
Đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra.
Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng/quý đúng hạn theo quy định.
Đối chiếu rà soát số liệu sổ sách định kỳ
Lập Báo cáo tài chính năm và các tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị, thu thập, lưu trữ các chứng từ, hồ sơ cần thiết.
Theo dõi, cập nhật kịp thời, nắm vững các văn bản, quy định về thuế
Giải trình, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu
Tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có quyết định thanh tra, kiểm tra
Tư vấn, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình liên quan đến thuế
Các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: dưới 35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc ngành liên quan
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12tr, thỏa thuận theo năng lực
Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật Lao động, lương T13
Du lịch hàng năm, sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan, tất niên,……

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58-60 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Tp Vinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

