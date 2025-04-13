Tuyển Kế toán thuế Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Thu thập, xử lý, ghi chép và lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế hiện hành.

Đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra.

Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng/quý đúng hạn theo quy định.

Đối chiếu rà soát số liệu sổ sách định kỳ

Lập Báo cáo tài chính năm và các tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị, thu thập, lưu trữ các chứng từ, hồ sơ cần thiết.

Theo dõi, cập nhật kịp thời, nắm vững các văn bản, quy định về thuế

Giải trình, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

Tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có quyết định thanh tra, kiểm tra

Tư vấn, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình liên quan đến thuế

Các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công khi có yêu cầu