Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: KCN ĐÔNG HỒI, QUỲNH LẬP, HOÀNG MAI, NGHỆ AN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Theo dõi hệ thống điện tại dây chuyền, Kiểm tra lên kế hoạch và giám sát bảo trì điện dây chuyền sản xuất
Thực hiện các công việc của phòng kỹ thuật điện
Lên yêu cầu mua vật tư hàng hóa phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng
Đề xuất cải tiến dây chuyền, hệ thống
Thống kê số liệu báo cáo cấp quản lý…
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học chuyên ngành điện, tự động hóa, hệ thống điện
Độ tuổi từ 22 đến 35
Sức khỏe tốt
Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc độc lập
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Độ tuổi từ 22 đến 35
Sức khỏe tốt
Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc độc lập
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI