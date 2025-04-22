Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: KCN ĐÔNG HỒI, QUỲNH LẬP, HOÀNG MAI, NGHỆ AN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Theo dõi hệ thống điện tại dây chuyền, Kiểm tra lên kế hoạch và giám sát bảo trì điện dây chuyền sản xuất

Thực hiện các công việc của phòng kỹ thuật điện

Lên yêu cầu mua vật tư hàng hóa phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng

Đề xuất cải tiến dây chuyền, hệ thống

Thống kê số liệu báo cáo cấp quản lý…

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành điện, tự động hóa, hệ thống điện

Độ tuổi từ 22 đến 35

Sức khỏe tốt

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc độc lập

Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin