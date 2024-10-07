Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
- Hà Nội: Toà GHTK, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
– Xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm, phần mềm bao gồm tiếp nhận yêu cầu, nghiên cứu sản phẩm, lập kế hoạch, phát triển các tính năng và ra mắt sản phẩm,...
– Tổ chức thử nghiệm, đánh giá, thăm dò khách hàng để hiệu chỉnh sản phẩm. Tối ưu hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng.
– Phân tích các yêu cầu và hiệu suất của hệ thống nội bộ để cải thiện và phát triển hệ thống trở nên tinh gọn và ngày càng tối ưu hơn.
– Có cơ hội được làm việc trực tiếp, đưa ra các đề xuất với BOD các Khối/Phòng ban hàng tuần để hiểu rõ các yêu cầu, quan điểm của khách hàng nhằm đưa ra những giải pháp cho hoạt động vận hành của công ty.
THÔNG TIN KHÁC – Thời gian làm việc: 9:00 – 18:30, Thứ 2 – thứ 6, và thứ 7 cách tuần. – Địa chỉ: Toà nhà GHTK, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
– Mạnh về kỹ năng kết nối, giao tiếp đặc biệt trong các trường hợp ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề.
– Có kỹ năng phân tích vấn đề sâu, chi tiết.
– Có khả năng làm việc đa nhiệm, đồng thời chịu được áp lực cao.
– Tư duy mở, định hướng rõ ràng và tư duy tổ chức cao.
– Ưu tiên ứng viên biết sử dụng thành thạo nhiều phần mềm, công cụ liên quan.
– Bảo hiểm sức khỏe cao cấp và đầy đủ chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT,... Chế độ nghỉ phép năm áp dụng ngay từ thời gian thử việc.
– Không gian làm việc hiện đại với phòng gym, phòng ngủ gỗ, cùng quầy cafe, trà, đồ ăn nhẹ,..
– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội phát triển và tạo dựng con đường phát triển sự nghiệp bền vững.
– Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức liên quan đến công việc và lĩnh vực hoạt động của Công ty.
– Cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp và thu nhập.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
