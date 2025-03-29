Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 01 - 9A KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Dự toán:

· Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá thi công cho các dự án công trình Kiến trúc – Nội thất.

· Kiểm tra hồ sơ bản vẽ, khối lượng, hạng mục vật tư trang thiết bị và nhân công có liên quan; lập hồ sơ dự toán công trình, tổng dự toán; tính tổng mức đầu tư.

· Theo dõi và cập nhật khối lượng của dự án trong quá trình thiết kế và thi công, làm dự toán phát sinh.

· Làm hồ sơ, báo giá dự thầu các dự án công trình.

· Xây dựng và cập nhật database các hạng mục đơn giá, báo giá.

QS:

· Kiểm tra các công tác bóc tách, kiểm tra khối lượng chi tiết, lập hồ sơ phát sinh điều chỉnh.

· Trực tiếp làm hồ sơ Thanh quyết toán các công trình của Công ty

· Kiểm tra theo dõi các việc lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán công trình; lập các bộ hồ sơ thanh quyết toán đến hạn với chủ đầu tư.

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

· Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng; Kinh tế xây dựng hoặc các ngành có liên quan.

· Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.

· Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường và đơn giá Nhà nước.

Sử dụng thành thạo các chương trình, phần mềm chuyên ngành Dự toán.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (14-20 triệu), thưởng dự án nếu hoàn thành tốt.

- Phụ cấp ăn trưa, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, du lịch, nghỉ phép theo quy định công ty.

- Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà nước, có BHXH, BHYT, BHTN…

