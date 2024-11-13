Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
- Hồ Chí Minh: Khu A
- Khu đô thị mới Nam Thành phố, Đường Raymondienne, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận
Vệ sinh bàn ăn: lau, chùi chén, muỗng, ly,...trước khi set up bàn ăn
Set up bàn ăn, bàn tiệc theo phong cách phục vụ của nhà hàng
Nhận khách, dẫn khách đến bàn ăn
Giới thiệu menu nhà hàng và ghi nhận thông tin order món từ khách
Kiểm tra thông tin về món ăn, thức uống khách đã order trước khi chuyển qua bộ phận liên quan
Phục vụ món ăn, thức uống theo đúng order của khách
Hỗ trợ khách xử lý sự cố trong quá trình dùng bữa
Tiến hành thanh toán hóa đơn theo yêu cầu của khách
Thu dọn bàn ăn, set up bàn mới để phục vụ những khách hàng tiếp theo
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp/khách hàng.
Có kỹ năng kinh nghiệm: ghi nhận order, set up bàn tiệc, khui rót rượu vang...
Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Trung
Siêng năng, nhanh nhẹn, có chí cầu tiến
Chấp hành sự phân công công việc của cấp trên
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: xoay ca (từ 10h -22h hàng ngày)
Được thưởng lễ tết theo quy định công ty.
Xét tăng lương theo năng lực.
Có bao ăn cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
