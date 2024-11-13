Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu A

- Khu đô thị mới Nam Thành phố, Đường Raymondienne, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

Vệ sinh bàn ăn: lau, chùi chén, muỗng, ly,...trước khi set up bàn ăn
Set up bàn ăn, bàn tiệc theo phong cách phục vụ của nhà hàng
Nhận khách, dẫn khách đến bàn ăn
Giới thiệu menu nhà hàng và ghi nhận thông tin order món từ khách
Kiểm tra thông tin về món ăn, thức uống khách đã order trước khi chuyển qua bộ phận liên quan
Phục vụ món ăn, thức uống theo đúng order của khách
Hỗ trợ khách xử lý sự cố trong quá trình dùng bữa
Tiến hành thanh toán hóa đơn theo yêu cầu của khách
Thu dọn bàn ăn, set up bàn mới để phục vụ những khách hàng tiếp theo
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong gọn gàng, sạch sẽ và chuyên nghiệp (chấp hành quy định giờ giấc, đồng phục...)
Trung thực, vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp/khách hàng.
Có kỹ năng kinh nghiệm: ghi nhận order, set up bàn tiệc, khui rót rượu vang...
Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Trung
Siêng năng, nhanh nhẹn, có chí cầu tiến
Chấp hành sự phân công công việc của cấp trên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Fulltime (8-10tr/tháng) và Fartime (25-35k/h)
Thời gian làm việc: xoay ca (từ 10h -22h hàng ngày)
Được thưởng lễ tết theo quy định công ty.
Xét tăng lương theo năng lực.
Có bao ăn cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Khu A, Đường Raymondienne, KP6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

