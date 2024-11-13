Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu A - Khu đô thị mới Nam Thành phố, Đường Raymondienne, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

Vệ sinh bàn ăn: lau, chùi chén, muỗng, ly,...trước khi set up bàn ăn

Set up bàn ăn, bàn tiệc theo phong cách phục vụ của nhà hàng

Nhận khách, dẫn khách đến bàn ăn

Giới thiệu menu nhà hàng và ghi nhận thông tin order món từ khách

Kiểm tra thông tin về món ăn, thức uống khách đã order trước khi chuyển qua bộ phận liên quan

Phục vụ món ăn, thức uống theo đúng order của khách

Hỗ trợ khách xử lý sự cố trong quá trình dùng bữa

Tiến hành thanh toán hóa đơn theo yêu cầu của khách

Thu dọn bàn ăn, set up bàn mới để phục vụ những khách hàng tiếp theo

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong gọn gàng, sạch sẽ và chuyên nghiệp (chấp hành quy định giờ giấc, đồng phục...)

Trung thực, vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp/khách hàng.

Có kỹ năng kinh nghiệm: ghi nhận order, set up bàn tiệc, khui rót rượu vang...

Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Trung

Siêng năng, nhanh nhẹn, có chí cầu tiến

Chấp hành sự phân công công việc của cấp trên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Fulltime (8-10tr/tháng) và Fartime (25-35k/h)

Thời gian làm việc: xoay ca (từ 10h -22h hàng ngày)

Được thưởng lễ tết theo quy định công ty.

Xét tăng lương theo năng lực.

Có bao ăn cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI

