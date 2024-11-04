Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 133A An Phú Đông 3, An Phú Đông, Quận 12
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra đảm bảo chất lượng hàng nhập về.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình đóng gói và đảm bảo sản phẩm được đóng gói đúng quy cách bên mua yêu cầu.
Xử lý hàng bị trả về/ hàng cận date/ hàng lỗi
Kiểm tra lấy mẫu định kỳ và tiến hành các công việc về quản lý mã sản phẩm, công bố sản phẩm....
Các công việc khác theo sắp xếp của sản xuất
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị chất lượng hoặc chuyên ngành thực phẩm
Thành thạo tin học văn phòng
Có trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa + ăn tối (nếu tăng ca sau 19h)
Môi trường làm việc trẻ năng động
Đóng BHXH theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
