Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 133A An Phú Đông 3, An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra đảm bảo chất lượng hàng nhập về.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình đóng gói và đảm bảo sản phẩm được đóng gói đúng quy cách bên mua yêu cầu.
Xử lý hàng bị trả về/ hàng cận date/ hàng lỗi
Kiểm tra lấy mẫu định kỳ và tiến hành các công việc về quản lý mã sản phẩm, công bố sản phẩm....
Các công việc khác theo sắp xếp của sản xuất

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị chất lượng hoặc chuyên ngành thực phẩm
Thành thạo tin học văn phòng
Có trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa + ăn tối (nếu tăng ca sau 19h)
Môi trường làm việc trẻ năng động
Đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 133 - 133A - 133B An Phú Đông 3, Khu phố 5, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

