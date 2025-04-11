Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Triển khai các chiến dịch quảng cáo: Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Ads, Zalo Ads, v..v..

Theo dõi và phân tích hiệu quả quảng cáo.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả quảng cáo.

Phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ phân tích web (Google Analytics, v.v.) để theo dõi và đánh giá hiệu quả marketing.

Báo cáo kết quả và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Nghiên cứu thị trường và tìm ra insight khách hàng. Tối ưu hóa chuyển đổi: Tối ưu hóa Landing page, website để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Thử nghiệm A/B testing để tìm ra các yếu tố tối ưu.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành Marketing, ngành quản trị thương hiệu, ngành truyền thông, ngành kinh doanh kỹ thuật số …

Kinh nghiệm: Kiến thức về digital marketing: Hiểu biết sâu về các kênh digital marketing và các công cụ quảng cáo. Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch quảng cáo hiệu quả. Kiến thức về bất động sản: Hiểu biết về thị trường bất động sản, các loại hình bất động sản, quy trình mua bán. Có khả năng nghiên cứu và cập nhật thông tin về thị trường.

Kỹ năng quản lý dự án: Có khả năng quản lý thời gian, ngân sách và nguồn lực hiệu quả. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chủ động: Có tinh thần tự giác, chủ động trong công việc. Biết cách quản lý thời gian hiệu quả.

Nhiệt tình: Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức mới. Chấp nhận thử thách, và áp lực công việc cao.

Tư duy logic: Có khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề hiệu quả. Có khả năng phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp: cơm trưa, gửi xe

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,…. ngày phép theo quy định

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13,…

Tham gia các hoạt động event nội bộ, teambuilding,…

Đừng lo nợ lương vì Realty Holdings chưa bao giờ có tiền lệ về vấn đề này

Chương trình đào tạo bài bản, rõ ràng; cơ hội thăng tiến minh bạch; có năng lực ắt có chỗ đứng phù hợp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhân văn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND

