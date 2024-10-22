Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

-Bóc tách khối lượng, đọc bản vẽ

-Tính toán, kiểm tra khối lượng các hạng mục thi công so với hợp đồng và phụ lục (nếu có)

-Theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến thanh-quyết toán

-Hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng và PLHĐ (nếu có).

-Cập nhật kế hoạch thu

-Làm hồ sơ dự thầu

-Hỗ trợ, phối hợp giữa các phòng ban

-Lưu trữ thông tin dự án

-Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành có liên quan đến xây dựng, kinh tế

-Đã có kinh nghiệm ở vị trí QS từ 2 năm trở lên

-Có kỹ năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, ra quyết định

-Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng và Autocad

- Chịu được áp lực công việc

- Làm việc theo địa điểm của dự án- Tại Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10- 16 triệu

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

-Được tham gia các lớp đào tạo bên trong và bên ngoài Công ty

-Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực

-Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước

-Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi,... theo quy định của Công ty.

-Du lịch cùng Công ty hàng năm

-Phụ cấp ăn ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM

