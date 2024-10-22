Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

-Bóc tách khối lượng, đọc bản vẽ
-Tính toán, kiểm tra khối lượng các hạng mục thi công so với hợp đồng và phụ lục (nếu có)
-Theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến thanh-quyết toán
-Hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng và PLHĐ (nếu có).
-Cập nhật kế hoạch thu
-Làm hồ sơ dự thầu
-Hỗ trợ, phối hợp giữa các phòng ban
-Lưu trữ thông tin dự án
-Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành có liên quan đến xây dựng, kinh tế
-Đã có kinh nghiệm ở vị trí QS từ 2 năm trở lên
-Có kỹ năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, ra quyết định
-Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng và Autocad
- Chịu được áp lực công việc
- Làm việc theo địa điểm của dự án- Tại Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10- 16 triệu
-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
-Được tham gia các lớp đào tạo bên trong và bên ngoài Công ty
-Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực
-Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước
-Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi,... theo quy định của Công ty.
-Du lịch cùng Công ty hàng năm
-Phụ cấp ăn ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KAI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NQ10-06, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

