Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà máy Tân Vĩnh Phát - Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TpHCM., Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

I. Chức năng nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống chất lượng & an toàn thực phẩm của công ty theo tiêu chuẩn ISO 22000.

- Xây dựng tài liệu và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng nguyên liệu ban đầu, nguyên vật liệu bao gói, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm.

- Thiết lập & thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Gửi mẫu phân tích chỉ tiêu chất lượng tại trung tâm đo lường chất lượng theo định kỳ.

- Lưu mẫu và kiểm tra định kỳ mẫu lưu, lập báo cáo chất lượng sản phẩm theo thời gian lưu mẫu.

- Chịu trách nhiệm xử lý sản phẩm không phù hợp (phế phẩm, sản phẩm trả về, sản phẩm thu hồi...) và thực hiện hành động khắc phục.

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong chức năng quyền hạn.

- Thực hiện các công việc khác được phân công theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

II. Quyền hạn:

- Đề xuất cải tiến chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Kiến nghị dừng giao hàng khi phát hiện sản phẩm không phù hợp.

- Đề xuất cải tiến, sửa đổi các quy trình, thủ tục trong hệ thống ISO 22000.

- Trình độ: tốt nghiệp đại học ngành có liên quan (ưu tiên ngành Công nghệ thực phẩm).

- Có khả năng thiết lập các kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và hòa đồng với mọi người.

- Hưởng các chế độ theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

