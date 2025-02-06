Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà máy Tân Vĩnh Phát

- Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TpHCM., Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

I. Chức năng nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống chất lượng & an toàn thực phẩm của công ty theo tiêu chuẩn ISO 22000.
- Xây dựng tài liệu và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.
- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng nguyên liệu ban đầu, nguyên vật liệu bao gói, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm.
- Thiết lập & thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Gửi mẫu phân tích chỉ tiêu chất lượng tại trung tâm đo lường chất lượng theo định kỳ.
- Lưu mẫu và kiểm tra định kỳ mẫu lưu, lập báo cáo chất lượng sản phẩm theo thời gian lưu mẫu.
- Chịu trách nhiệm xử lý sản phẩm không phù hợp (phế phẩm, sản phẩm trả về, sản phẩm thu hồi...) và thực hiện hành động khắc phục.
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong chức năng quyền hạn.
- Thực hiện các công việc khác được phân công theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.
II. Quyền hạn:
- Đề xuất cải tiến chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Kiến nghị dừng giao hàng khi phát hiện sản phẩm không phù hợp.
- Đề xuất cải tiến, sửa đổi các quy trình, thủ tục trong hệ thống ISO 22000.

- Trình độ: tốt nghiệp đại học ngành có liên quan (ưu tiên ngành Công nghệ thực phẩm).
- Có khả năng thiết lập các kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và hòa đồng với mọi người.

- Hưởng các chế độ theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 31B, Khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, T:PHCM

