Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, Quận 9, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

- Phối hợp với đội sản xuất và đội kho để lên kế hoạch sản xuất (số lượng, màu sắc, hàng trong đơn hàng, hàng nhập kho)

- Phân loại xe Thành phẩm, bán thành phẩm sau đó kiểm tra chất lượng xe như kiểm tra (ốc vít, nước sơn, điện, nhựa....)

- Nhập kho thành phẩm (viết ra giấy để nhập lên phần mềm): số động cơ, màu sắc, tên chủng loại xe, số khung....

- Lập danh sách xe bán thành phẩm, xe thành phẩm báo cáo mỗi ngày.

- Sắp xếp xe, tập kết đơn hàng và xuất hàng

- Báo cáo các trường hợp xe lỗi, phối hợp với bộ phận quản lý sản xuất để xử lý

- Xử lý đơn hàng (công việc chung của tất cả các bộ phận) và chịu trách nhiệm chính về chất lượng đầu ra của sản phẩm.

- Một số công việc khác khi có yêu cầu từ Quản lý hoặc BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Đã tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, cơ khí , chế tạo... hoặc tốt nghiệp 12/12 nhưng đã có kinh nghiệm làm KCS trong các lĩnh vực xe máy, xe đạp điện, máy móc, linh kiện điện tử...

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trở lên (trường hợp chưa có kinh nghiệm thì công ty có thể đào tạo)

-Trung thực, nhanh nhẹn, chịu được môi trường áp lực, sử dụng word, excel...

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

Thời gian thử việc: 02 tháng Cam kết các quyền lợi về BHXH, nghỉ lễ tết, nghỉ phép

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 từ 7h30-17h00

Cách Thức Ứng Tuyển

