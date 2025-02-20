Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58 Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, Quận 9, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

- Phối hợp với đội sản xuất và đội kho để lên kế hoạch sản xuất (số lượng, màu sắc, hàng trong đơn hàng, hàng nhập kho)
- Phân loại xe Thành phẩm, bán thành phẩm sau đó kiểm tra chất lượng xe như kiểm tra (ốc vít, nước sơn, điện, nhựa....)
- Nhập kho thành phẩm (viết ra giấy để nhập lên phần mềm): số động cơ, màu sắc, tên chủng loại xe, số khung....
- Lập danh sách xe bán thành phẩm, xe thành phẩm báo cáo mỗi ngày.
- Sắp xếp xe, tập kết đơn hàng và xuất hàng
- Báo cáo các trường hợp xe lỗi, phối hợp với bộ phận quản lý sản xuất để xử lý
- Xử lý đơn hàng (công việc chung của tất cả các bộ phận) và chịu trách nhiệm chính về chất lượng đầu ra của sản phẩm.
- Một số công việc khác khi có yêu cầu từ Quản lý hoặc BGĐ

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, cơ khí , chế tạo... hoặc tốt nghiệp 12/12 nhưng đã có kinh nghiệm làm KCS trong các lĩnh vực xe máy, xe đạp điện, máy móc, linh kiện điện tử...
- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trở lên (trường hợp chưa có kinh nghiệm thì công ty có thể đào tạo)
-Trung thực, nhanh nhẹn, chịu được môi trường áp lực, sử dụng word, excel...

Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 02 tháng Cam kết các quyền lợi về BHXH, nghỉ lễ tết, nghỉ phép
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 từ 7h30-17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 466 NGUYỄN DUY TRINH ,P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, QUẬN 2, TP THỦ ĐỨC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

