Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Đường D1 Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Min, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Truy xuất và xử lý dữ liệu, số liệu từ hệ thống Công ty, sau đó thống kê, phân tích, giám sát và gửi báo cáo hàng ngày.

Theo dõi, kiếm soát chất lượng của từng khâu nhận kiện, trung chuyển, phát hàng, chuyển hoàn nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lí vấn đề có thể xảy ra.

Phân tích nhu cầu, các vấn đề cần giải quyết, phân tích dữ liệu, nguồn dữ liệu và đưa ra các đề xuất giải quyết phù hợp

Lên kế hoạch, đề xuất phương án nâng cao chất lượng vận hành.

Thu thập và xử lí kịp thời các vấn đề của bưu cục.

Đảm bảo xử lí công việc theo đúng quy trình và đúng KPIs.

Hỗ trợ Bưu cục vào các mùa event trọng điểm

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Giao thông vận tải, Logistic,...

Có kinh nghiệm đi làm 1,2 năm.

Những kỹ năng, năng lực và ngoại ngữ yêu cầu

Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp

Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc thông minh, linh động

Nhạy nhạy, ham học hỏi, tư duy tích cực và cầu tiến

Thành thạo office văn phòng, bắt buộc giỏi về Excel

Biết tiếng Trung là lợi thế

Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Nhà nước

Kí hợp đồng chính thức với công ty sau 2 tháng thử việc

Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13, kinh doanh hiệu quả...

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng và nghiệp vụ của bản thân

Quà hiếu hỉ: sinh nhật, tang chế, hỗ trợ khó khăn đột xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin