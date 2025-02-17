Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Đông Nam, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc

·Kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm

·Theo dõi, thẩm tra việc thực hiện kiểm soát chất lượng trong toàn nhà máy.

·Kiểm tra và ghi chép các thông số chất lượng của sản phẩm trong quá trình sản xuất, theo dõi hồ sơ lô sản phẩm

·Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng

·Phối hợp với các bộ phận liên quan như R&D, QC, sản xuất để giải quyết các vấn đề về chất lượng.

·Thực hiện các quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GMP, ISO và các quy định liên quan

·Đề xuất với trưởng đơn vị các vấn đề về kế hoạch triển khai và cải tiến hệ thống chất lượng.

·Hàng tháng rà soát toàn bộ dụng cụ đo lường, thử nghiệm của nhà máy, có kế hoạch kiểm tra, hiệu chuẩn cho dụng cụ thiết bị và chịu trách nhiệm về toàn bộ các kết quả thử nghiệm được công bố.

·Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho trưởng đơn vị, tiếp đoàn đánh giá, khách hàng, cơ quan nhà nước

Yêu Cầu Công Việc

·Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực mỹ phẩm hoặc dược phẩm.

·Hiểu và áp dụng hệ thống chất lượng ISO/GMP.

·Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint

·Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

·Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

·Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

·Lươngthoả thuận theo năng lực từ 10 -15 tr/tháng.

·Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

·Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

·Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng

·Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng trong ngành

·Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

·Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

