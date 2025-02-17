Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Nhân viên quản lý chất lượng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Đông Nam, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

·Kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm
·Theo dõi, thẩm tra việc thực hiện kiểm soát chất lượng trong toàn nhà máy.
·Kiểm tra và ghi chép các thông số chất lượng của sản phẩm trong quá trình sản xuất, theo dõi hồ sơ lô sản phẩm
·Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng
·Phối hợp với các bộ phận liên quan như R&D, QC, sản xuất để giải quyết các vấn đề về chất lượng.
·Thực hiện các quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GMP, ISO và các quy định liên quan
·Đề xuất với trưởng đơn vị các vấn đề về kế hoạch triển khai và cải tiến hệ thống chất lượng.
·Hàng tháng rà soát toàn bộ dụng cụ đo lường, thử nghiệm của nhà máy, có kế hoạch kiểm tra, hiệu chuẩn cho dụng cụ thiết bị và chịu trách nhiệm về toàn bộ các kết quả thử nghiệm được công bố.
·Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho trưởng đơn vị, tiếp đoàn đánh giá, khách hàng, cơ quan nhà nước

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

·Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực mỹ phẩm hoặc dược phẩm.
·Hiểu và áp dụng hệ thống chất lượng ISO/GMP.
·Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint
·Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
·Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
·Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

·Lươngthoả thuận theo năng lực từ 10 -15 tr/tháng.
·Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
·Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
·Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng
·Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng trong ngành
·Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
·Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quan-ly-chat-luong-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job303002
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN IVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN IVS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HYPERION
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm