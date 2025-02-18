Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng WESTERNVISA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

WESTERNVISA
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
WESTERNVISA

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại WESTERNVISA

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Doji Tower, Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

• Đảm bảo môi trường làm việc tích cực và kết nối giữa các nhân viên.
• Xử lý tình huống phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.
• Lãnh đạo nhóm với phương pháp quản lý đồng đội thúc đẩy sự phát triển cá nhân.
• Tham gia lập kế hoạch và triển khai các dự án quan trọng của công ty.
• Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên và đối tác.
• Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.
• Đánh giá kết quả làm việc và đưa ra đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
• Có khả năng xử lý tình huống nhạy bén.
• Tinh thần năng động và hoạt bát.
• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý thời gian hiệu quả.
• Khả năng tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt.
• Kỹ năng làm việc nhóm và kết nối với từng thành viên.
• Sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.

Tại WESTERNVISA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WESTERNVISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

WESTERNVISA

WESTERNVISA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trần Nhật Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

