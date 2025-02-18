Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng WESTERNVISA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Doji Tower, Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

• Đảm bảo môi trường làm việc tích cực và kết nối giữa các nhân viên.

• Xử lý tình huống phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

• Lãnh đạo nhóm với phương pháp quản lý đồng đội thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

• Tham gia lập kế hoạch và triển khai các dự án quan trọng của công ty.

• Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên và đối tác.

• Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.

• Đánh giá kết quả làm việc và đưa ra đề xuất cải thiện.

Yêu Cầu Công Việc

• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

• Có khả năng xử lý tình huống nhạy bén.

• Tinh thần năng động và hoạt bát.

• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý thời gian hiệu quả.

• Khả năng tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt.

• Kỹ năng làm việc nhóm và kết nối với từng thành viên.

• Sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.

Tại WESTERNVISA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WESTERNVISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin