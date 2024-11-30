Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

- Tổ chức, tham gia, giám sát và duy trì việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường đã được thiết lập tại đơn vị.

- Báo cáo cho đại diện lãnh đạo và Giám đốc đơn vị về tình hình thực hiện, duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và các nhu cầu cải tiến tại đơn vị.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Phòng Quản lý chất lượng, các cơ quan nhà nước.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên mới tại đơn vị thực hiện quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận

Đại học chuyên ngành Quản trị chất lượng, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, khối ngành sản xuất và chế biên hoặc khối ngành khác nếu có thâm niên công tác tại siêu thị ít nhất 01 năm

Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:

Saigon Co-op xây dựng chính sách lương rõ ràng, phù hợp với từng chức danh công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn để đảm bảo cho các cán bộ nhân viên sẽ cho một mức thu nhập tốt, xứng đáng với những cống hiến và đóng góp của mình. Trong đó bao gồm:

Lương cơ bản + phụ cấp tiền cơm.

Lương tháng thứ 13.

Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù.

Chế độ nâng lương hàng năm theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op.

Thưởng:

Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện đặc biệt của Saigon Co-op.

Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho cá nhân hoặc tập thể.

Bảo hiểm:

Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của Luật Lao động.

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Đào tạo & thăng tiến:

Chúng tôi luôn mang đến cho bạn một sự nghiệp bền vững và đầy tiềm năng phát triển.

Saigon Co-op luôn quan tâm và chú trọng tới công tác Đào tạo cho CBNV để bồi dưỡng, phát triển một lực lượng nhân sự tinh nhuệ thông qua các khóa huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm và nghiệp vụ Quản lý nhằm bổ sung kiến thức để thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Phúc lợi khác:

Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV (sinh nhật, 8/3, 20/10,...)

Trợ cấp thâm niên công tác và về hưu đối với CBNV có cống hiến, gắn bó lâu năm tại Saigon Co-op.

Chế độ nghỉ mát và du lịch, team building hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ tại những bệnh viện chất lượng, uy tín.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV.

Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Vui Tết thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm, trao tặng học bổng, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

