Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MẦM XANH làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bến Tre: xã hưng nhượng, huyện giồng trôm, Giồng Trôm, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào theo tiêu chuẩn đã được quy định.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, phát hiện và báo cáo các lỗi phát sinh.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm thành phẩm trước khi xuất kho, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn.

Sử dụng các thiết bị đo lường và kiểm tra chất lượng để đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm.

Ghi chép và lập báo cáo về kết quả kiểm tra chất lượng, phân tích nguyên nhân gây lỗi và đề xuất giải pháp khắc phục.

Lấy mẫu, kiểm tra mẫu lưu kho theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực QC/QA tại các nhà máy sản xuất thực phẩm là một lợi thế.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành công nghệ thực phẩm, đảm bảo chất lượng hoặc các ngành liên quan.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng đọc hiểu và làm theo hướng dẫn.

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MẦM XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật (ĐÓNG BẢO HIỂM FULL LƯƠNG)

Có chế độ thưởng lễ, tết, và thưởng quý (theo doanh thu) dựa trên hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, khám sức khỏe hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MẦM XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin