Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: 67 Tăng Bạt Hổ, P.Yên Đỗ, Tp.Pleiku, Gia Lai, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nghiệm thu hạ tầng mạng viễn thông: triển khai mới, nâng cấp, xử lý sự cố.
- Kiểm soát việc triển khai, vận hành, khai thác và bảo trì thiết bị đài trạm.
- Kiểm soát việc triển khai và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
- Đo lường chỉ tiêu chất lượng và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.
- Kiểm soát, đánh giá việc tuân thủ thực hiện theo quy trình công việc tại các bộ phận.
- Thực thi và có những đề xuất cải tiến hệ thống quy trình, tài liệu chất lượng của chi nhánh.
- Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22-30.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị chất lượng, Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin...
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là sử dụng các hàm trong Excel.
- Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tính chủ động và chịu được môi trường áp lực cao.
- Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày Lễ Tết, dịp đặc biệt của công ty; tôn vinh cá nhân xuất sắc và trao giải tại nước ngoài.
- Chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động;
- Được hưởng gói Bảo hiểm Sức khỏe chuyên biệt của FPT (Được bảo lãnh viện phí nội trú...)
- Văn hóa đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn
- Có nhiều cơ hội lên các vị trí cấp cao, manager tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, với hơn 30.000 người và một môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

