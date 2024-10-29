Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH TMDV ÁNH DƯƠNG SAO làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TMDV ÁNH DƯƠNG SAO
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH TMDV ÁNH DƯƠNG SAO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Ấp cửu hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TMDV ÁNH DƯƠNG SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV ÁNH DƯƠNG SAO

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 24-26,Đường số 23, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

