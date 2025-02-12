Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: VIB Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về Thẻ đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Trách nhiệm công việc:

• Thực hiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Thẻ của Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao trong từng thời kỳ;

• Xác minh, tìm hiểu thông tin khách hàng và hoàn thiện các hồ sơ mở thẻ và đề xuất cấp tín dụng thẻ, trình phê duyệt, khởi tạo phát hành thẻ theo quy định của VIB;

• Kiểm tra và đôn đốc Khách hàng kích hoạt Thẻ sau khi phát hành, phối hợp quản lý và theo dõi việc nhắc nợ Thẻ của khách hàng theo quy định VIB;

• Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng;

• Tham gia các cuộc họp bán hàng và dịch vụ, các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan Kinh tế, Tài chính;

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan Kinh tế, Tài chính;

• Tối thiểu 3 năm (SERM)/2 năm (SRM)/1 năm (RM) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến các tổ chức Tài chính – Ngân hàng, ngành bán lẻ;

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Ký HĐLĐ chính thức với VIB, Chế độ BHXH full 100%, Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động, Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc, Lộ trình thăng tiến trong công việc.

